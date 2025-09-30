Лукашенко встретился с премьер-министром Кыргызстана

Отдельно глава государства остановился на вопросах многостороннего сотрудничества, в частности в рамках ЕАЭС и СНГ. «Сейчас нам очень важно не потерять наше экономическое пространство. Это великое благо для нас. Сегодня шататься по миру и искать новые рынки весьма дорого, проблематично и вряд ли мы их найдем. Найдем — хорошо. Понемножку надо их находить. Но надо не забывать о том, что у нас есть, не потерять. Рачительные люди исходят из этого», — сказал он.