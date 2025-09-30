Ричмонд
Лукашенко встретился с премьер-министром Кыргызстана

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Кабинета Министров — руководителем Администрации Президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Мы готовы ко всему спектру сотрудничества с Кыргызстаном. Мы с большим уважением относимся к вам, правительству вашему, народу. И мы готовы достичь того уровня товарооборота, о котором мы шепотом сегодня разговариваем, — это примерно 500 миллионов долларов. Я даже не хочу обозначать дату. К 2030-му достигнем — будет очень хорошо. Но сделать мы это можем и должны», — обратился к премьеру Кыргызстана Президент Беларуси.

Александр Лукашенко указал и на конкретные направления сотрудничества с Кыргызстаном. Одно из таких направлений — горнодобывающая промышленность, где у Беларуси есть определенные компетенции.

«Мы готовы работать по старым нашим контрактам и проектам, которые были характерны для Беларуси с советских времен, участвовать в ваших проектах. Особенно нас интересует горнодобывающая промышленность, поскольку мы обладаем всем необходимым для добычи и транспортировки горных пород к фабрикам переработки», — добавил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что во время официального визита, который начался 28 сентября, глава Кабинета Министров Кыргызстана уже провел переговоры с премьер-министром Беларуси, где были достигнуты определенные договоренности. «Знайте, что мы обязательно выполним все то, что мы пообещали нашим кыргызским друзьям», — заявил Александр Лукашенко.

Отдельно глава государства остановился на вопросах многостороннего сотрудничества, в частности в рамках ЕАЭС и СНГ. «Сейчас нам очень важно не потерять наше экономическое пространство. Это великое благо для нас. Сегодня шататься по миру и искать новые рынки весьма дорого, проблематично и вряд ли мы их найдем. Найдем — хорошо. Понемножку надо их находить. Но надо не забывать о том, что у нас есть, не потерять. Рачительные люди исходят из этого», — сказал он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Кыргызстан в каком-то смысле находится «в глубине» Евразийского экономического союза. Этим обусловлена определенная зависимость республики от других государств.

«Мы очень заинтересованы, чтобы вы смотрели в нашу сторону. Поэтому мы будем делать здесь все в международном плане, чтобы Кыргызстану было лучше и легче», — заверил белорусский лидер.

Глава государства уверен, что и Кыргызстан полностью поддерживает подобную политику. «Нам бы сохранить то, что есть. Но если получится приумножить, было бы неплохо», — добавил он.

Адылбек Касымалиев согласился с тем, что Беларуси и Кыргызстану по силам достичь товарооборота в $500 млн к 2030 году. Он напомнил, что накануне был подписан целый ряд документов по развитию сотрудничества в различных отраслях, и главный из них — дорожная карта до 2030 года.

Премьер-министр Кыргызстана также рассказал, что перед вылетом в Беларусь был на встрече у Президента страны Садыра Жапарова. «Он передал вам самые теплые слова приветствия и очень положительно воспринял мой официальный визит в Беларусь», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

Он также отметил, что ему приятно находиться в Минске — городе, с которым у него связаны теплые воспоминания. Глава Кабмина Кыргызстана сказал, что его супруга в середине восьмидесятых проходила практику на «Беларусьфильме».

«Удивительно, она киношница, а вы финансист», — с улыбкой заметил Александр Лукашенко.

«Сойдя с трапа самолета, я почувствовал теплоту на белорусской земле. На самом деле белорусский народ добродушный, добропорядочный, высококультурный, — добавил Адылбек Касымалиев. — Это народ, который чтит историческую память».

Адылбек Касымалиев 28 сентября прибыл в Беларусь с официальным визитом. В программе визита главы Кабмина Кыргызстана были переговоры с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным в узком и расширенном форматах, по итогам которых стороны подписали ряд документов. Премьер-министр Кыргызстана в Минске также принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ и посетил выставку «ИННОПРОМ. Беларусь».

