Губернатор Нижегородской области обсудил сотрудничество региона с главой Абхазии

С 2011 года Сухум является городом-побратимом Нижнего Новгорода. С мая этого года из Нижнего Новгорода запущено прямое авиасообщение со столицей Абхазии. В нижегородских вузах за последние годы прошли обучение около 200 студентов из Закавказской республики.