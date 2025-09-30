Ричмонд
Губернатор Нижегородской области обсудил сотрудничество региона с главой Абхазии

СУХУМ, 30 сентября, ФедералПресс. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе визита в Абхазию встретился с президентом республики Бадрой Гунба. Политики обсудили сотрудничество региона и соседнего государства.

Источник: РИА "Новости"

«Наш регион и Абхазию на протяжении 15 лет связывают дружеские, партнерские отношения в разных сферах: туризме, транспорте, образовании, молодежной политике», — написал Никитин в своем телеграм-канале.

С 2011 года Сухум является городом-побратимом Нижнего Новгорода. С мая этого года из Нижнего Новгорода запущено прямое авиасообщение со столицей Абхазии. В нижегородских вузах за последние годы прошли обучение около 200 студентов из Закавказской республики.

Бадра Гунба и Глеб Никитин также обсудили использование цифровых сервисов в госсекторе. Кроме того, президент Абхазии получил приглашение на конференцию «ЦИПР-2026».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, в Нижнем Новгороде представили цифровую платформу для инвесторов стран БРИКС. Она будет функционировать как единое пространство, содержащее всю ключевую информацию для инвесторов.