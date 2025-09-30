Ричмонд
Лукашенко рассчитывает к 2030 году достичь товарооборота с Кыргызстаном в $500 млн

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает к 2030 году достичь товарооборота с Кыргызстаном в $500 млн. Об этом он заявил на встрече с председателем Кабинета Министров — руководителем Администрации Президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Мы готовы ко всему спектру сотрудничества с Кыргызстаном. Мы с большим уважением относимся к вам, правительству вашему, народу. И мы готовы достичь того уровня товарооборота, о котором мы шепотом сегодня разговариваем, — это примерно 500 миллионов долларов. Я даже не хочу обозначать дату. К 2030-му достигнем — будет очень хорошо. Но сделать мы это можем и должны», — сказал глава государства.

Президент указал и на конкретные направления сотрудничества с Кыргызстаном. Одно из таких направлений — горнодобывающая промышленность, где у Беларуси есть определенные компетенции.

«Мы готовы работать по старым нашим контрактам и проектам, которые были характерны для Беларуси с советских времен, участвовать в ваших проектах. Особенно нас интересует горнодобывающая промышленность, поскольку мы обладаем всем необходимым для добычи и транспортировки горных пород к фабрикам переработки», — добавил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что во время официального визита, который начался 28 сентября, глава Кабинета Министров Кыргызстана уже провел переговоры с премьер-министром Беларуси, где были достигнуты определенные договоренности.

«Знайте, что мы обязательно выполним все то, что мы пообещали нашим кыргызским друзьям», — заявил Александр Лукашенко.

Адылбек Касымалиев согласился, что у сторон есть все возможности довести товарооборот до обозначенного уровня в $500 млн. Он отметил, что накануне был подписан целый ряд документов по развитию сотрудничества в различных отраслях, и главный из них — дорожная карта до 2030 года.

Премьер-министр Кыргызстана также рассказал, что перед вылетом в Беларусь был на встрече у Президента страны Садыра Жапарова. «Он передал вам самые теплые слова приветствия и очень положительно воспринял мой официальный визит в Беларусь», — отметил Адылбек Касымалиев.

