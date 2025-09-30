Лукашенко рассчитывает к 2030 году достичь товарооборота с Кыргызстаном в $500 млн

«Мы готовы ко всему спектру сотрудничества с Кыргызстаном. Мы с большим уважением относимся к вам, правительству вашему, народу. И мы готовы достичь того уровня товарооборота, о котором мы шепотом сегодня разговариваем, — это примерно 500 миллионов долларов. Я даже не хочу обозначать дату. К 2030-му достигнем — будет очень хорошо. Но сделать мы это можем и должны», — сказал глава государства.