Токаев поддержал план Трампа по прекращению войны в секторе Газа

Помощник и пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай в своем Telegram-канале опубликовал заявление о позиции нашей страны в отношении инициативы США о создании плана по прекращению войны в секторе Газа.
"Казахстан приветствует Всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира в этом регионе", — сказано в заявлении.