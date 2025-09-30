Ричмонд
Токаев поддержал план Трампа по прекращению войны в секторе Газа

Касым-Жомарт Токаев поддержал мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Источник: t.me/ruslanzheldibay

Помощник и пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай в своем Telegram-канале опубликовал заявление о позиции нашей страны в отношении инициативы США о создании плана по прекращению войны в секторе Газа.

"Казахстан приветствует Всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира в этом регионе", — сказано в заявлении.

