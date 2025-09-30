Ричмонд
НАТО уже месяц не финансирует закупки оружия для Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Страны НАТО уже месяц не финансируют закупки оружия у США для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), сообщило украинское издание «Страна.ua».

Источник: РИА Новости

Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.

«Уже месяц страны Европы не вкладывают дополнительные средства в программу закупки оружия для Украины у США. Как и месяц назад, в PURL вложено 2 миллиарда долларов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Страны».

В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

