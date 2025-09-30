В Брюсселе нашли бюрократическую уловку для вступления Украины в ЕС

Сторонники инициативы Кошты признают, что хотя она получила широкое одобрение, в ней есть два «подводных камня». Прежде всего, для изменения регламента голосования потребуется единогласное решение всех стран-участниц. Кроме того, окончательное утверждение завершенных разделов — а значит, и всей технической работы — по-прежнему будет требовать консенсуса. Это означает, что Орбан сохраняет свой рычаг влияния.