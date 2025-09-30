Ричмонд
В Брюсселе нашли бюрократическую уловку для вступления Украины в ЕС

В Брюсселе готовы начать техническую работу по интеграции Украины в ЕС без политического согласия всех стран-участниц. Этот шаг является попыткой обойти возражения Венгрии, пишет Financial Times.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как отмечает издание, непримиримая позиция венгерского премьера Виктора Орбана, продолжающего блокировать вступление Украины в Евросоюз, исчерпала терпение Киева и Брюсселя. В сложившейся ситуации Европейская комиссия нашла способ обойти препятствие.

Фактически это технические консультации по гармонизации украинского законодательства с правовыми нормами Евросоюза, пишет «Лента.ру». При этом от Украины могут потребовать провести реформы «без “вознаграждения” в виде отмеченных вех».

Как отмечается в публикации Financial Times, «Украина получает представление о прогрессе процесса в режиме реального времени, а также долгосрочный план быстрого голосования по завершенной работе, если и когда Будапешт снимет вето».

В то же время сообщается, что ситуацию усугубляет еще одна инициатива, представленная председателем Европейского совета Антониу Коштой. Ее суть заключается в изменении процедуры голосования — решение о вступлении в ЕС предлагается принимать квалифицированным большинством стран-участниц, отменив принцип единогласия.

Сторонники инициативы Кошты признают, что хотя она получила широкое одобрение, в ней есть два «подводных камня». Прежде всего, для изменения регламента голосования потребуется единогласное решение всех стран-участниц. Кроме того, окончательное утверждение завершенных разделов — а значит, и всей технической работы — по-прежнему будет требовать консенсуса. Это означает, что Орбан сохраняет свой рычаг влияния.

Орбан ранее утверждал, что Венгрия рискует обеднеть в случае вступления Украины в Евросоюз. Он заявил, что Будапешт не заинтересован состоять в одном объединении с Украиной.

