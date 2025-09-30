Лукашенко проводит встречу с премьерами стран СНГ

На встречу прибыли премьер-министр Азербайджана Али Асадов, глава белорусского правительства Александр Турчин, премьер-Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабмина — руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев, глава правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, зампредседателя Кабмина Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов.
Также во встрече принимают участие министр промышленности, шахт и торговли Ирана Атабак Сейед Мохаммад, глава Минпрома Кубы Альварес Мартинес Элой.
Сопряжение двух форматов
Белорусский лидер, обращаясь к присутствующим, отметил, что сопряжение двух форматов, ЕАЭС и СНГ, позволяет странам-участницам успешнее «масштабировать потенциал экономического сотрудничества на широкий интеграционный контур».
Также, добавил он, это дает возможность совместно решать самые сложные задачи в реальном секторе экономики.
Государства-члены СНГ и ЕАЭС, подчеркнул Александр Лукашенко, демонстрируют достойные темпы развития. Так, по его словам, в 2024 году ВВП в обоих объединениях увеличился на 4,5%.
Под контролем находятся инфляционные процессы, отсутствует проблема безработицы (скорее, наоборот), обеспечивается рост доходов населения.
Он отметил, что сохранению экономической стабильности и росту ключевых показателей в экономике должна способствовать реализация совместных научно-технических разработок. Также для этого важно формировать устойчивые транспортно-логистических схемы и расширять взаимовыгодную торговлю и инвестиции.
Еще одной важной составляющей региональной интеграции Александр Лукашенко назвал продбезопасность.
Не просто развитие сельского хозяйства, а именно продовольственная безопасность. Это вопрос социальной стабильности и, без преувеличения, существования народов и государств, особенно сегодня, когда почти миллиард населения в мире голодает.
В подтверждение серьезности этого вопроса он напомнил о введенных против Беларуси «диких санкционных ограничениях». Это подтвердило правильность курса на достижение «самообеспеченности по самым критическим позициям», сказал Лукашенко.