Лукашенко заявил о твердой приверженности ускорению интеграции в сфере услуг в СНГ и ЕАЭС

Президент обратил внимание, что с момента образования ЕАЭС и СНГ (а это более 10 лет и почти 35 соответственно) в торговле товарами удалось создать реальный внутренний рынок, хоть и с определенными изъятиями и ограничениями. Однако в торговле услугами все пока остается на уровне базовых договоренностей. Хотя больше половины ВВП обоих интеграционных объединений формируется именно этой сферой.