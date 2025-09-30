Лукашенко заявил о твердой приверженности ускорению интеграции в сфере услуг в СНГ и ЕАЭС

Одним из важных вопросов, поднятых главой белорусского государства на встрече, стало развитие торговли услугами. «Считаю необходимым конкретно обозначить политическую волю в данном вопросе и заявить о нашей твердой приверженности ускорению интеграции в сфере услуг, а вместе с этим и интенсификации инвестиционного сотрудничества», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент обратил внимание, что с момента образования ЕАЭС и СНГ (а это более 10 лет и почти 35 соответственно) в торговле товарами удалось создать реальный внутренний рынок, хоть и с определенными изъятиями и ограничениями. Однако в торговле услугами все пока остается на уровне базовых договоренностей. Хотя больше половины ВВП обоих интеграционных объединений формируется именно этой сферой.