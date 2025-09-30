Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1000 нарушений во время выборов в парламент Молдовы: Это только те, что зафиксировали наблюдатели Promo-LEX — инцидентов гораздо больше

Какие нарушения фиксировались чаще всего.

Источник: Комсомольская правда

1000 инцидентов во время парламентских выборов зафиксировали наблюдатели Promo-LEX.

Большинство из них связаны с фотографированием бюллетеней и другими нарушениями тайны голосования, неточностями в списках избирателей, необоснованным присутствием посторонних лиц вблизи участков. Некоторые участки открылись раньше или позже 7:00, а также некоторые были закрыты позже или раньше 21:00.

Но при этом НПО-шники не считают, что власть злоупотребляла своим положением. В общем — придраться не к чему. А всем остальным (жителям Приднестровья, Гагаузии, молдаванам в России) — показалось, что их права ущемляются. Рука руку моет.