1000 нарушений во время выборов в парламент Молдовы: Это только те, что зафиксировали наблюдатели Promo-LEX — инцидентов гораздо больше

1000 инцидентов во время парламентских выборов зафиксировали наблюдатели Promo-LEX.
Большинство из них связаны с фотографированием бюллетеней и другими нарушениями тайны голосования, неточностями в списках избирателей, необоснованным присутствием посторонних лиц вблизи участков. Некоторые участки открылись раньше или позже 7:00, а также некоторые были закрыты позже или раньше 21:00.
Но при этом НПО-шники не считают, что власть злоупотребляла своим положением. В общем — придраться не к чему. А всем остальным (жителям Приднестровья, Гагаузии, молдаванам в России) — показалось, что их права ущемляются. Рука руку моет.