Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Беларусь видит в СНГ и ЕАЭС серьезных участников создания справедливого многополярного мироустройства

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь видит в СНГ и ЕАЭС серьезных участников создания справедливого многополярного мироустройства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 сентября на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Александр Лукашенко обратил внимание, что мировое большинство стремится к сотрудничеству на принципах равноправия, взаимоуважения, без диктата и угроз, незаконных ограничений и принуждения. И это подтвердил недавно состоявшийся в КНР саммит ШОС.

«Беларусь видит в СНГ и ЕАЭС серьезных участников процесса создания справедливого многополярного мироустройства, — заявил глава государства. — По сути, через ЕАЭС и СНГ сформировался многоуровневый механизм регионального взаимодействия, нацеленный на сопряжение интеграций».

По мнению белорусского лидера, СНГ должно закрепиться как авторитетная, влиятельная организация, на деле способствующая укреплению равноправных отношений в политической и гуманитарной сферах.

В свою очередь ЕАЭС должен стать примером построения прочных экономических связей на принципах открытости и взаимной выгоды, убежден Александр Лукашенко.

Президент заверил, что Беларусь будет и далее активно содействовать укреплению партнерства между странами и развитию интеграции во всех формах.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше