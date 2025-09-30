Ричмонд
Лукашенко: Беларусь приветствует инициативу о создании формата «СНГ плюс»

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь приветствует инициативу о создании формата «СНГ плюс» в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества с международными партнерами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Беларусь приветствует инициативу наших казахстанских коллег о создании формата “СНГ плюс” в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества государств — участников Содружества с международными партнерами», — заявил глава государства.

Говоря в целом о международной деятельности двух интеграционных объединений, Александр Лукашенко подчеркнул необходимость на постоянной основе и на самом качественном уровне заниматься созданием благоприятной среды для продвижения на внешние рынки продукции ЕАЭС и СНГ.

Президент также отметил развитие в ЕАЭС института государства-наблюдателя. Например, его получил Иран в декабре 2024 года, соответствующие обращения поступили из Венесуэлы, Никарагуа и Мьянмы.

Такой же вектор развития принят в СНГ. Например, идет согласование обращения ШОС о статусе наблюдателя при Содружестве. «Уверен, что мы сможем принять соответствующее решение уже на Совете глав государств СНГ, запланированном на 10 октября этого года в Душанбе», — сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, в мае этого года вступило в силу полноформатное соглашение ЕАЭС с Ираном, в июне 2025-го в Минске подписаны торговые соглашения с ОАЭ и Монголией. Завершается переговорный процесс с Индонезией. Возобновился соответствующий диалог с Индией.

