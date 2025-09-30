Лукашенко призвал страны СНГ и ЕАЭС держаться друг за друга и не бежать в разные стороны

Белорусский лидер подчеркнул, что в основе всего лежит прежде всего экономика, все остальное можно выстроить на этом фундаменте. «Это актуально для нас сейчас, как бы мы тут ни кичились, — заметил Президент. — Разные подходы есть у государств, премьеры которых их представляют (на этой встрече. — Прим. БЕЛТА), по экономическим вопросам. Я скажу просто, по-земному: давайте не потеряем то, что наработано предыдущими поколениями наших людей. Давайте сохраним то, что у нас есть, — наши экономические отношения, наш экономический фундамент. А если понемножку будем добавлять, что-то беря на других рынках, — это хорошо. Но это очень сложно сегодня».
Причина, по его словам, в том, что сейчас идет передел мира и конкурентное сражение, борьба. «Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе», — подчеркнул Александр Лукашенко.
В этом смысле глава государства призвал все страны СНГ и ЕАЭС сохранять исторически сложившиеся связи и развивать их. «Давайте держаться друг за друга сейчас. Давайте не будем бежать в разные стороны, — сказал Президент. — Никто нигде нас не ждет. Оторвать от общего могут. История об этом говорит: оторвали и бросили. Ну и кому мы потом нужны? Никому. Поэтому главное — наше единство, сохранить то, что наработано прежними поколениями, то, что у нас есть».
Центральная роль в этих процессах принадлежит России, считает Александр Лукашенко. «Она должна внести главный вклад, чтобы склеить, объединить, не дать развалиться в это время нашим союзам, — отметил он. — Она должна сыграть в этом плане свою роль. А мы должны не просто демонстрировать, а двигаться в этом направлении». Естественно, в этих процессах необходимо учитывать особенности разных государств, их суверенитет, подчеркнул белорусский лидер. Выстраивать отношения на основе существующих реалий и ставить во главу угла экономические интересы друг друга.
«Главное — это экономика. Давайте поддерживать эту экономику на самом высоком уровне. Давайте прежде всего будем видеть наши страны в реализации тех или иных программ, контрактов, направлений развития того или иного государства, поддерживать, насколько мы можем, друг друга. В основу надо положить справедливость и искренность, равноправие наших отношений», — подытожил Александр Лукашенко.