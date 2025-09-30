Лукашенко призвал страны СНГ и ЕАЭС держаться друг за друга и не бежать в разные стороны

Белорусский лидер подчеркнул, что в основе всего лежит прежде всего экономика, все остальное можно выстроить на этом фундаменте. «Это актуально для нас сейчас, как бы мы тут ни кичились, — заметил Президент. — Разные подходы есть у государств, премьеры которых их представляют (на этой встрече. — Прим. БЕЛТА), по экономическим вопросам. Я скажу просто, по-земному: давайте не потеряем то, что наработано предыдущими поколениями наших людей. Давайте сохраним то, что у нас есть, — наши экономические отношения, наш экономический фундамент. А если понемножку будем добавлять, что-то беря на других рынках, — это хорошо. Но это очень сложно сегодня».