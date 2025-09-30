В Омске начинающие предприниматели могут получить до 400 тысяч рублей

В Омске стартовал приём заявок на конкурс для начинающих предпринимателей — победители смогут получить до 400 тысяч рублей на развитие своего дела. Поддержка будет распределяться на конкурсной основе, подать заявку можно до 19 октября, сообщает пресс-служба мэрии.
Претендовать на субсидию могут:
предприниматели, зарегистрировавшиеся менее года назад; молодёжь от 18 до 30 лет; молодые семьи; люди с инвалидностью; официально зарегистрированные безработные; а также представители других целевых категорий.
Проконсультироваться и получить помощь в подготовке документов можно бесплатно в городском Центре поддержки предпринимательства (ул. Омская, 158/1) или по телефонам: (3812) 72−97−23, 72−97−24. Дополнительную информацию также предоставляет департамент городской экономической политики: (3812) 78−78−29. Кроме того, подробности можно найти по ссылке.