В Омске начинающие предприниматели могут получить до 400 тысяч рублей

В Омске стартовал приём заявок на конкурс для начинающих предпринимателей — победители смогут получить до 400 тысяч рублей на развитие своего дела. Поддержка будет распределяться на конкурсной основе, подать заявку можно до 19 октября, сообщает пресс-служба мэрии.