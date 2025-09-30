Заседание Совета глав правительств СНГ — какие документы подписали

Для укрепления технологического суверенитета надо продолжать развивать кооперацию между учеными и инженерами наших стран. Запускать новые востребованные проекты. Обмениваться лучшими практиками. Повышать уровень совместных исследований и разработок для получения прорывных результатов мирового класса в фундаментальных научных областях. На это направлена Стратегия научно-технологического развития СНГ. Она позволит запускать новые совместные проекты в сфере инноваций и, что очевидно, усилить конкурентоспособность производств.