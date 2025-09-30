«Непростые времена»: Развожаев назвал приоритетную задачу для Севастополя

«Мы к этой цели приблизились… За прошедший период около 70% расходов так называемого модельного бюджета наших обязательств мы покрываем на счет собственных доходов. Такого никогда раньше не было. И, конечно, нам нужно выйти в 100-процентное самообеспечение, не зависящее от федеральных дотаций. И дальше наращивать доходы, чтобы иметь еще и собственный бюджет развития», — указал Развожаев.