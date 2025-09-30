Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СВР: Киев готовит новую резонансную провокацию

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Киевский режим перед лицом неотвратимого поражения готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие даже ценой разжигания «большой войны». Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Цель провокации очевидна — продемонстрировать международному сообществу, что Москва раскручивает маховик эскалации. В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному ответу России. Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания “большой войны”», — указывается в сообщении.

В СВР также отметили, что срежиссированная операция Киева может быть сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, чтобы усилить общественный резонанс.

Как отметили в СВР, после провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии Киев прорабатывает очередную провокацию.

«Сценарий провокации разработан Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами. Не исключается, что срежиссированная операция будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс», — отметили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

В службе сообщили, что Киев готовит новую резонансную провокацию. Украина не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой.

В СВР отметили, что Киев готовится к инсценировке в Польше с ДРГ из якобы служащих спецподразделений из России и Белоруссии.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше