«Цель провокации очевидна — продемонстрировать международному сообществу, что Москва раскручивает маховик эскалации. В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному ответу России. Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания “большой войны”», — указывается в сообщении.
В СВР также отметили, что срежиссированная операция Киева может быть сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, чтобы усилить общественный резонанс.
Как отметили в СВР, после провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии Киев прорабатывает очередную провокацию.
«Сценарий провокации разработан Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами. Не исключается, что срежиссированная операция будет сопряжена с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, дабы усилить общественный резонанс», — отметили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
В службе сообщили, что Киев готовит новую резонансную провокацию. Украина не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой.
В СВР отметили, что Киев готовится к инсценировке в Польше с ДРГ из якобы служащих спецподразделений из России и Белоруссии.