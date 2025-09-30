В Самарской области утверждена новая структура правительства региона

По словам главы региона, Александр Фетисов назначен заместителем губернатора — куратором представительства Самарской области в Москве. Вместо него первым вице-губернатором станет Сергей Филиппов. Он занимал пост министра внутренней политики в правительстве региона. Теперь ведомство возглавит Александр Кузнецов, руководивший Чапаевском. Его заместитель Александр Краснов будет исполнять обязанности главы города.