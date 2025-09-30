Столтенберг увидел смену позиции Зеленского по «финскому решению»

Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву. Президент Владимир Путин среди условий мира называл отказ Украины от вступления в НАТО, а также вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признание этих регионов и Крыма частью России. В начале августа 2025 года российский президент сказал, что требования Москвы не изменились.