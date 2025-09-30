В России раскрыли цель срочной мобилизации в Дании

Матвийчук считает, что история с дронами, которых «все слышали, но никто не видел», является частью информационной кампании. Ее цель — создать в обществе миф о надвигающейся угрозе, которой в реальности нет.
«Даже военные Дании сказали, что никаких БПЛА не наблюдали. Правительство Дании идет на мобилизацию, потому что нужно принимать непопулярные законы. Это увеличение военной продукции, поддержка Украины», — отметил военный эксперт. Призыв резервистов — это ключевой компонент информационной операции; с его помощью власти стремятся внушить обществу мысль о неизбежности конфликта, создавая тем самым предлог для непопулярных мер, уверен Матвийчук.
Ранее сообщалось, что ВС Дании объявили срочный призыв резервистов. Поводом для экстренной мобилизации стали участившиеся инциденты с неопознанными дронами.