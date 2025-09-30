Губернатор рассказал, как изменится Петровская набережная в Воронеже

Губернатор Александр Гусев обсудил с жителями города улучшение Петровской набережной. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.
«Самый частый запрос — торговые точки, где можно купить воду или перекусить. Концепция размещения мобильных объектов уже готова, будем внедрять её на первой и второй очередях», — анонсировал губернатор.
Также Александр Гусев поручил проработать возможность организации мангальной зоны. Теперь предстоит определить оптимальное место и формат. Концепцию развития функциональных зон представят к концу октября.
Также на набережной появится сквер предпринимателей, будут организованы дорожки среди растительности.
«Сейчас много открытого песка — нужно выбрать покрытие, которое будет и удобным, и гармоничным с природой. Кроме того, зимой посмотрим на эксплуатацию деревянных настилов: если будут проблемы, примем меры», — отметил губернатор.
До конца года завершатся работы с качелями, а подрядчику, сорвавшему сроки, направят претензии.
Спортивная зона включит в себя площадки для пляжного волейбола с трибунами на 1,5 тысячи человек, уличные тренажеры.
Продолжается и строительство фиджитал-центра, монтажные работы завершатся до конца октября.