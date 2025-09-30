«Шепотом разговариваем». Лукашенко назвал интерес Беларуси в Кыргызстане

Главе Кабмина Кыргызстана белорусский лидер заявил, что Минск готов ко всему спектру сотрудничества с Бишкеком. Он заметил, что в Беларуси с уважением относятся и к правительству, и к народу Кыргызстана. А еще раскрыл, о чем власти обеих стран пока говорят шепотом.