«Шепотом разговариваем». Лукашенко назвал интерес Беларуси в Кыргызстане

Президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь в Минске с председателем Кабинета министров — руководителем Администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым раскрыл, что Беларусь и Кыргызстан обсуждают шепотом, сообщила пресс-служба президента.
Главе Кабмина Кыргызстана белорусский лидер заявил, что Минск готов ко всему спектру сотрудничества с Бишкеком. Он заметил, что в Беларуси с уважением относятся и к правительству, и к народу Кыргызстана. А еще раскрыл, о чем власти обеих стран пока говорят шепотом.
— Мы готовы достичь того уровня товарооборота, о котором мы шепотом сегодня разговариваем, — это примерно 500 миллионов долларов, — заявил глава Беларуси.
При этом Александр Лукашенко заметил, что не хочет обозначать даты, когда может быть достигнут озвученный уровень товарооборота. Но добавил, что хорошо бы выйти на этот показатель к 2030 году.
— Сделать мы это можем и должны, — указал белорусский лидер.
Продолжая, глава Беларуси также конкретизировал направления сотрудничества с Кыргызстаном, обратив внимание и на горнодобывающую промышленность, где Беларусь обладает определенными компетенциями. Также Лукашенко добавил, что белорусская сторона готова работать и по старым контрактам и проектам, характерным еще с советских времен, и участвовать в проектах Кыргызстана.
— Особенно нас интересует горнодобывающая промышленность, поскольку мы обладаем всем необходимым для добычи и транспортировки горных пород к фабрикам переработки, — прокомментировал белорусский президент.
Резюмируя, Александр Лукашенко добавил, что ранее глава Кабмина Кыргызстана уже провел переговоры с главой правительства Беларуси, где были достигнуты определенные договоренности.
— Мы обязательно выполним все то, что мы пообещали нашим кыргызским друзьям, — констатировал белорусский президент.
