«Шепотом разговариваем». Лукашенко назвал интерес Беларуси в Кыргызстане

Лукашенко раскрыл, что Беларусь и Кыргызстан обсуждают шепотом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь в Минске с председателем Кабинета министров — руководителем Администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым раскрыл, что Беларусь и Кыргызстан обсуждают шепотом, сообщила пресс-служба президента.

Главе Кабмина Кыргызстана белорусский лидер заявил, что Минск готов ко всему спектру сотрудничества с Бишкеком. Он заметил, что в Беларуси с уважением относятся и к правительству, и к народу Кыргызстана. А еще раскрыл, о чем власти обеих стран пока говорят шепотом.

— Мы готовы достичь того уровня товарооборота, о котором мы шепотом сегодня разговариваем, — это примерно 500 миллионов долларов, — заявил глава Беларуси.

При этом Александр Лукашенко заметил, что не хочет обозначать даты, когда может быть достигнут озвученный уровень товарооборота. Но добавил, что хорошо бы выйти на этот показатель к 2030 году.

— Сделать мы это можем и должны, — указал белорусский лидер.

Продолжая, глава Беларуси также конкретизировал направления сотрудничества с Кыргызстаном, обратив внимание и на горнодобывающую промышленность, где Беларусь обладает определенными компетенциями. Также Лукашенко добавил, что белорусская сторона готова работать и по старым контрактам и проектам, характерным еще с советских времен, и участвовать в проектах Кыргызстана.

— Особенно нас интересует горнодобывающая промышленность, поскольку мы обладаем всем необходимым для добычи и транспортировки горных пород к фабрикам переработки, — прокомментировал белорусский президент.

Резюмируя, Александр Лукашенко добавил, что ранее глава Кабмина Кыргызстана уже провел переговоры с главой правительства Беларуси, где были достигнуты определенные договоренности.

— Мы обязательно выполним все то, что мы пообещали нашим кыргызским друзьям, — констатировал белорусский президент.

Еще мы писали, что Александр Лукашенко хочет совместные проекты с Ботсваной, назвав их принципиальными.

Ранее глава Администрации президента Крутой раскрыл планы Лукашенко до конца 2025 года.

