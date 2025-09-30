Дополняя свою мысль, Орбан назвал стремление Европы втянуть украинцев в конфликт циничной эксплуатацией, прикрытой лозунгами «защиты от агрессии».
Он призвал украинцев не вестись на обман, отметив, что истинными целями Запада остаются власть и корыстные интересы. О публикации венгерского премьер-министра в Х пишут «Ведомости».
На днях в программе «Борцовский час» Виктор Орбан констатировал, что Украина, утратив пятую часть своей территории, более не обладает суверенитетом. Политик подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах страна не может действовать как полноценное независимое государство.