Орбан рассказал, как Запад пытается ограбить Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что западные заявления о защите Украины являются прикрытием для реальных целей — установления контроля над ее территориями, финансовыми активами и природными ресурсами. Как заявил политик в соцсети Х, под маской поддержки скрывается империалистический грабеж.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Дополняя свою мысль, Орбан назвал стремление Европы втянуть украинцев в конфликт циничной эксплуатацией, прикрытой лозунгами «защиты от агрессии».

Он призвал украинцев не вестись на обман, отметив, что истинными целями Запада остаются власть и корыстные интересы. О публикации венгерского премьер-министра в Х пишут «Ведомости».

На днях в программе «Борцовский час» Виктор Орбан констатировал, что Украина, утратив пятую часть своей территории, более не обладает суверенитетом. Политик подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах страна не может действовать как полноценное независимое государство.

