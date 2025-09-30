Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Год назад президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2,3 млн человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснял, что решение продиктовано количеством угроз, которые существуют по периметру границ России. «Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах», — уточнял он. Сам президент позже говорил, что его указ об увеличении численности армии связан с необходимостью кадрового оснащения вновь созданных военных округов (в марте 2024 года воссоздали Московский и Ленинградский военные округа).