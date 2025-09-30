Ричмонд
Бюджет Челябинска увеличен на 750 миллионов рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 30 сентября, ФедералПресс. Бюджет Челябинска на 2025 год увеличен на 750,7 млн рублей. На заседании городской думы утверждены параметры с доходами в 68,2 млрд рублей и расходами в 72,3 млрд рублей.

Источник: Доступ

«Представленный проект устанавливает объем доходов в размере 68 млрд 226 млн рублей, объем расходов — 72 млрд 268,3 млн рублей. Дефицит бюджета составит 4 млрд 65,7 млн рублей и будет обеспечен за счет изменения остатков средств на счете по учету средств бюджета города и средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности», — сказала председатель городского комитета финансов Виктория Шин.

Рост доходов обеспечен дотациями, налоговыми поступлениями и возвратом субсидий прошлых лет.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что финансовую подстраховку бюджета Челябинской области обеспечат через кредитные линии.