Дни Перми впервые проходят в Минске 29 и 30 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.
Во время мероприятий власти столицы Республики Беларусь и центра Пермского края смогут обменяться опытом в разных сферах — от образования до туризма. Во время Дней Перми с визитом в Минске побывала делегация из краевой столицы. Её возглавил мэр Эдуард Соснин. Она посетила, в частности, Минский городской дворец культуры, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники.
Отдельное внимание глава Перми уделил опыту организации городских мероприятий для молодёжи.
«За 8 месяцев этого года мы организовали и провели 28 мероприятий, в которых приняло участие более 289 тысяч человек. Подробно говорили об успешных проектах. Белорусские коллеги, например, рассказали о своём интересном проекте “Минская смена”. Нашли много общего в подходах, особенно в работе с работающей молодёжью и в развитии студенческих отрядов. Для нас, как для Молодежной столицы России, этот обмен особенно ценен», — поделился Эдуард Соснин в своём телеграм-канале.
Дни Перми в Минске отличаются насыщенной программой. Помимо обмена опытом проходит много культурно-развлекательных мероприятий, которые раскрывают в том числе культурные особенности пермяков. Среди них — мастер-класс по приготовлению блюд национальной кухни от пермских шеф-поваров, ярмарка с эксклюзивной продукцией производителей, концерт с исполнением традиционных песен и танцев народов Прикамья. Также пройдут спортивные мероприятия. Юные пермские футболисты сыграют товарищеский матч с игроками из Минска. В финале Дней Перми выступит DJ Smash.
Напомним, инициатива развивать сотрудничество между Минском и Пермью возникла в июле 2022 года после визита губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Минск и его рабочей встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.