В эти дни в белорусской столице проходит саммит глав правительств СНГ, а также заседание Евразийского межправсовета.
Идет передел мира, конкурентное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе.
Глава государства обратил внимание, что приехавшие на встречу с ним премьеры являются «генералами экономик» в своих странах, и в этой связи вспомнил недавние слова Владимира Зеленского.
Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным (Владимиром Путиным), где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная.
В конце сентября белорусский лидер после переговоров в Кремле с российским коллегой заявил, что есть хорошие предложения по урегулированию украинского конфликта, которые в том числе услышаны президентом США Дональдом Трампом. Также президент Беларуси отметил, что если Киев не пойдет на предложенный Россией компромисс, то может потерять всю Украину.
После этого Зеленский нахамил Лукашенко в ответ на его слова о мирном урегулировании и сказал, что глава белорусского государства «живет в своем мире».