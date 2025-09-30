Ричмонд
Чепуха полная: Лукашенко ответил на слова Зеленского

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Сейчас идет передел мира, и в этой борьбе нужно выстоять, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник на встрече с премьер-министрами стран ЕАЭС и СНГ.

В эти дни в белорусской столице проходит саммит глав правительств СНГ, а также заседание Евразийского межправсовета.

Идет передел мира, конкурентное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе.

Глава государства обратил внимание, что приехавшие на встречу с ним премьеры являются «генералами экономик» в своих странах, и в этой связи вспомнил недавние слова Владимира Зеленского.

Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным (Владимиром Путиным), где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная.

добавил белорусский лидер

В конце сентября белорусский лидер после переговоров в Кремле с российским коллегой заявил, что есть хорошие предложения по урегулированию украинского конфликта, которые в том числе услышаны президентом США Дональдом Трампом. Также президент Беларуси отметил, что если Киев не пойдет на предложенный Россией компромисс, то может потерять всю Украину.

После этого Зеленский нахамил Лукашенко в ответ на его слова о мирном урегулировании и сказал, что глава белорусского государства «живет в своем мире».

