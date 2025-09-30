Чепуха полная: Лукашенко ответил на слова Зеленского

В конце сентября белорусский лидер после переговоров в Кремле с российским коллегой заявил, что есть хорошие предложения по урегулированию украинского конфликта, которые в том числе услышаны президентом США Дональдом Трампом. Также президент Беларуси отметил, что если Киев не пойдет на предложенный Россией компромисс, то может потерять всю Украину.