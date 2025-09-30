Политолог раскрыл, от кого зависит завершение конфликта в Газе

Ранее в Вашингтоне презентовали план по завершению конфликта в секторе Газа, авторство которого принадлежит американскому президенту Дональду Трампу. Инициатива президента США предусматривает вывод израильской армии с территории анклава, возврат заложников, организацию деятельности администрации сектора без участия ХАМАС, пишет «Лента.ру».
Константин Калачев уточнил, что Израиль ведет военные действия уже год, но реальных результатов так и не добился, хотя почти уничтожил Газу. По мнению политолога, ранее Нетаньяху был намерен добиться поражения ХАМАС, но сейчас, когда многие государства признают суверенитет Палестины, он может изменить свою точку зрения и согласиться на компромисс.
«Вопрос в том, что ХАМАС может не освободить оставшихся заложников. Тогда у Израиля будет полная свобода рук. В общем, это попытка вывести Израиль из-под удара», — объяснил эксперт. Он добавил, что для израильских властей аргументом в пользу плана Трампа является признание инициативы арабскими странами. Кроме того, считает политолог, позиция Израиля сейчас такая, что ему выгоднее отойти назад.
Константин Калачев уверен, что окончание конфликта в Газе вполне реально. Он подчеркнул, что если ХАМАС выступит против предложения Трампа и перемирия с Израилем, то мировое сообщество «развяжет руки» Тель-Авиву. Эксперт отметил, что ХАМАС может согласиться прекратить воевать с Израилем, но его место может заместить любая другая радикальная группировка.
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху ознакомился с планом Дональда Трампа и заявил, что поддерживает его. Премьер назвал инициативу американского лидера «критическим шагом в направлении завершения войны в Газе».
В ХАМАС только знакомятся с планом Трампа. Представителям палестинского движения предложение Вашингтона передали Египет и Катар. Ранее представители ХАМАС заявляли, что, по предварительной оценке, план США по перемирию в Газе имеет произраильский характер, но пообещали, что внимательно изучат инициативу.