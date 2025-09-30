Политолог раскрыл, от кого зависит завершение конфликта в Газе

«Вопрос в том, что ХАМАС может не освободить оставшихся заложников. Тогда у Израиля будет полная свобода рук. В общем, это попытка вывести Израиль из-под удара», — объяснил эксперт. Он добавил, что для израильских властей аргументом в пользу плана Трампа является признание инициативы арабскими странами. Кроме того, считает политолог, позиция Израиля сейчас такая, что ему выгоднее отойти назад.