Экс-глава Промышленного района Самары Морозов может возглавить Кинель

Губернатор рекомендовал заместителя мэра Самары Данила Морозова на должность главы Кинеля.

Источник: Комсомольская правда

Главой Кинеля может стать экс-глава Промышленного района Самары Данил Морозов. Сейчас он является заместителем мэра областного центра. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании.

Глава региона рекомендовал Данила Морозова на должность главы Кинеля. В администрации Самары он курирует развитие градостроительства, управление имуществом и инфраструктуру исторического поселения.

Морозов ушел в отставку в марте 2025 года. После него временно исполняющим полномочия главы Промышленного района назначили Ивана Сухарева.