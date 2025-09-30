Ричмонд
Полиция составила 24 протокола по итогам поствыборного протеста Патриотического блока

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Полиция Молдовы составила 24 протокола после протеста, который оппозиционный Патриотический блок провел в понедельник у парламента Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Напомним, прошедшая в парламент политсила заявила, что не признает результаты прошедших 28 сентября парламентских выборов и могут их оспорить.

Как сообщили правоохранители, «во время демонстрации 31 человек, в основном из Приднестровья, были доставлены в полицейские инспекции Центрального и Буюканского районов Кишинева для оформления документов».

В результате принятых мер было составлено 24 протокола за «Нарушение правил организации и проведения публичных собраний», «Хулиганство» и «Невыполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению ребенка», применимые к законным представителям несовершеннолетних.

уточнили в полиции

Правоохранители утверждают, что их действия осуществлялись «в строгом соответствии с правовыми нормами и были направлены на предотвращение инцидентов, поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности всех присутствующих».

Выборы в парламент Молдовы прошли 28 сентября. Согласно прогнозам специалистов, по их итогам правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) потеряет около десяти мандатов депутатов, однако сохранит большинство. Также в парламент прошли оппозиционный Патриотический блок, блок «Альтернатива», «Наша партия» и партия «Демократия дома».