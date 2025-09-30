Ричмонд
Кондратьев встретился с главой администрации президента Республики Беларусь

Вениамин Кондратьев и Дмитрий Крутой обсудили вопросы сотрудничества в различных отраслях экономики.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Кубани поблагодарил президента и правительство Республики Беларусь за теплый прием делегации края на выставке «Иннопром» в Минске и отметил, что промышленный потенциал региона укрепляется, в том числе, и благодаря реализации совместных проектов с белорусскими предприятиями.

«При вашем активном участии в 2023 году мы подписали соглашение о сотрудничестве между Краснодарским краем и Республикой Беларусь, утвердили “дорожную карту” с конкретными планами и задачами. Видим перспективы для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества по разным направлениям», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба краевой администрации.

Глава региона отметил, что Краснодарский край — главный винодельческий регион России. В прошлом году кубанские производители поставили в Беларусь 39 тысяч декалитров вина. С начала этого года — еще около 17 тысяч декалитров.

«Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании объемов поставок качественных кубанских вин в Беларусь», — сказал Вениамин Кондратьев.

