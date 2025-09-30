Турчин призвал вывести ЕАЭС на новый уровень развития

Глава правительства отметил, что межправсовет проходит в Минске параллельно с международной выставкой «Иннопром». Она, по мнению Турчина, позволила еще раз убедиться в том, что промышленный комплекс ЕАЭС обладает значительным потенциалом. Турчин считает, что созданы все необходимые условия для перехода к созданию совместных производств высокотехнологичной и востребованной продукции.