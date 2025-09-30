Ричмонд
Турчин призвал вывести ЕАЭС на новый уровень развития

МИНСК, 30 — Sputnik. Текущий год для ЕАЭС является знаковым, заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Совмин РБ

Премьер пояснил, что Союз завершает реализацию стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. Одновременно намечается старт нового этапа.

В наших руках — вывести Союз на новый уровень развития.

сказал Турчин

Он также напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о создании «ЕАЭС 2.0».

Призываю всех приложить максимум усилий для завершения работы по стратегии-2025 и скорейшего согласования дорожной карты развития ЕАЭС на новом этапе интеграции.

добавил премьер

Глава правительства отметил, что межправсовет проходит в Минске параллельно с международной выставкой «Иннопром». Она, по мнению Турчина, позволила еще раз убедиться в том, что промышленный комплекс ЕАЭС обладает значительным потенциалом. Турчин считает, что созданы все необходимые условия для перехода к созданию совместных производств высокотехнологичной и востребованной продукции.

Марка «Сделано в ЕАЭС» должна стать реальностью.

подчеркнул он

Барьеры в ЕАЭС

Премьер обратил внимание и на то, что практически на каждом заседании звучит тема барьеров.

Фактически, коллеги, мы уклоняемся от решений имеющихся во взаимной торговле проблем. Считаю, что настало время для конкретных решений построения более динамичного и конкурентоспособного экономического пространства…

сказал Турчин в этой связи

Он предложил поставить четкую задачу — за два года максимально снять правовые пробелы в этой сфере.

Безопасность продукции

Необходимо ускориться с завершением работы по восстановлению в рамках ЕАЭС единых требований безопасности продукции, считает белорусский премьер-министр.

Он констатировал, что за последние пять лет в ЕАЭС смогли принять только четыре технических регламента и никак не могут подступиться к разработке оставшихся.

