Новые назначения в правительстве Самарской области: кто войдет в команду

В правительстве Самарской области продолжаются анонсы изменений.
Наталья Родимова возглавит департамент информационной политики администрации губернатора. Владимир Кий, ранее руководивший МЧС Ставропольского края, назначен заместителем председателя правительства по взаимодействию с органами безопасности.
Кроме того, пост министра внутренней политики займёт мэр Чапаевска Александр Кузнецов. Исполнять обязанности главы города временно будет его заместитель.
Также в состав регионального правительства планируется включить руководителей трёх крупнейших городов области — Самары, Тольятти и Сызрани.