Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые назначения в правительстве Самарской области: кто войдет в команду

На оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев представил очередные кадровые решения в региональной власти.

Источник: правительство Самарской области

В правительстве Самарской области продолжаются анонсы изменений.

Наталья Родимова возглавит департамент информационной политики администрации губернатора. Владимир Кий, ранее руководивший МЧС Ставропольского края, назначен заместителем председателя правительства по взаимодействию с органами безопасности.

Кроме того, пост министра внутренней политики займёт мэр Чапаевска Александр Кузнецов. Исполнять обязанности главы города временно будет его заместитель.

Также в состав регионального правительства планируется включить руководителей трёх крупнейших городов области — Самары, Тольятти и Сызрани.