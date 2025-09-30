Лавров назвал выборы в Молдавии жульническими

Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Конечно, Майя Санду давно уже стала одним из глашатаев антироссийской риторики. Выборы — жульнические. Я даже поражаюсь, как можно так откровенно манипулировать голосами избирателей», — сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.
