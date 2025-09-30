Ричмонд
Глава Кубани рассказал о сотрудничестве с Беларусью

КРАСНОДАР, 30 сентября, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев совместно с председателем Гродненского облисполкома Юрием Караевым осмотрел стенд Республики Беларусь на международной промышленной выставке «Иннопром» в Минске. В делегации от края принял участие депутат Госдумы Иван Демченко «Единая Россия».

Источник: РИА "Новости"

«️Сегодня мы активно наращиваем взаимодействие между Краснодарским краем и Беларусью», — заявил губернатор.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что развитие промышленности является ключевым фактором технологического роста и независимости, и подчеркнул важность межгосударственного сотрудничества. Он напомнил, что на пленарном заседании «Иннопрома» в Минске на этом акцентировал внимание председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Кондратьев сообщил, что сегодня активно расширяется взаимодействие между Краснодарским краем и Беларусью. Вместе с председателем Гродненского облисполкома Юрием Караевым он ознакомился с разработками кубанских и белорусских производств, отметив, что представленные проекты стали результатом большой работы и предметом гордости.

По словам губернатора, в России и Беларуси создаются производства с высокой локализацией, использующие отечественные комплектующие, программные продукты и новые разработки. Он добавил, что это касается и Краснодарского края: совместные проекты с белорусскими партнёрами позволяют формировать технологическое превосходство.

