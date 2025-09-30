Лавров раскритиковал проведение выборов в Молдавии

«Выборы жульнические. Я даже поражаюсь, как можно так реально манипулировать голосами избирателей… Даже с этими манипуляциями патриотическая организация… набрала внутри Молдавии больше, чем партия (президента) Майи Санду… При всех махинациях результат все равно очень показательный, даже при таких жульнических методах получается у них не очень», — сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».