Россия поддерживает любые усилия президента США Дональда Трампа по решению палестино-израильского конфликта.
Россия всегда поддерживает и приветствует любые усилия, в том числе Трампа, которые имеют своей целью прекращение той трагедии, которая сейчас происходит. Конечно же, мы желаем, чтобы этот план был реализован, и чтобы это помогло выйти в мирное русло развития.
Москва не участвует в мирном плане Вашингтона по урегулированию на Ближнем Востоке, РФ не получала от США никаких сигналов на этот счет.
РФ сохраняет контакты со сторонами конфликта на Ближнем Востоке и готова при необходимости прикладывать усилия к мирному урегулированию.
В Одессе и Николаеве есть много сторонников России.
Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни.
Украина продолжает идти по милитаристскому пути вместо поиска диалога и создания гарантий безопасности.
Кремль не знает, чем обусловлены заявления Киева о решении конфликта в 2025 году.
В Кремле негативно оценивают заявления главы МИД Украины по поводу якобы возможных дальнобойных ударов по России.
Заявление не новое, много таких бравад мы слышим. Но ситуация на линии фронтов совсем иная. Там бравады нет со стороны киевского режима.
Создание любых стен, в том числе «стены дронов», — это заведомо плохая идея.
Весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен.
Косвенно Германия уже давно вовлекла себя в конфликт на Украине.
Обратили внимание [на заявления Мерца], но для нас очевидным является тот факт, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт [на Украине]. Поэтому здесь тоже никаких новаций мы не усматриваем.
Кремль позитивно оценивает насыщенные и содержательные результаты работы Лаврова на ГА ООН, Путину о них доложено.
30 сентября Владимир Путин встретится с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.