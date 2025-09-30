Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 30 сентября: главное

Россия всегда поддерживает и приветствует любые усилия, в том числе Трампа, которые имеют своей целью прекращение той трагедии, которая сейчас происходит. Конечно же, мы желаем, чтобы этот план был реализован, и чтобы это помогло выйти в мирное русло развития.