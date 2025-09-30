Омские работники сферы спорта получат по миллиону рублей за переезд в село

Как следует из документа, специалистам сферы физической культуры и спорта с соответствующим образованием, трудоустроившимся по одной из ряда должностей в небольших населенных пунктах, будет предоставляться единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллион рублей.
«Право на предоставление компенсационной выплаты имеет работник, являющийся выпускником образовательной организации высшего образования или профессиональной образовательной организации, при его трудоустройстве на работу в организацию, расположенную в месте его проживания (в населенном пункте с числом жителей до 50 тыс. человек), после завершения обучения в соответствующей образовательной организации», — говорится в документе.
Для получения выплаты сотруднику понадобится подать в региональный Минспорт заявление и ряд документов.
К постановлению также прилагается список вакантных должностей, за трудоустройство на которые полагается выплата в 2026 году. Туда, в частности, входят тренеры, тренеры-преподаватели и педагоги по различным дисциплинам (хоккей с шайбой, лыжные гонки, волейбол, баскетбол и другие) в городе Называевске; р.п. Москаленки; р.п. Горьковское, р.п. Полтавка, р.п. Муромцевское и других населенных пунктах региона. Познакомиться со списком можно здесь.