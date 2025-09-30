Омские работники сферы спорта получат по миллиону рублей за переезд в село

К постановлению также прилагается список вакантных должностей, за трудоустройство на которые полагается выплата в 2026 году. Туда, в частности, входят тренеры, тренеры-преподаватели и педагоги по различным дисциплинам (хоккей с шайбой, лыжные гонки, волейбол, баскетбол и другие) в городе Называевске; р.п. Москаленки; р.п. Горьковское, р.п. Полтавка, р.п. Муромцевское и других населенных пунктах региона. Познакомиться со списком можно здесь.