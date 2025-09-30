Люди бегут из Молдовы, а оставшиеся не рожают: «Без людей никакой европейский путь невозможен, страна рискует превратиться в пустое пространство»

"Последний отчет Всемирного банка подтверждает то, о чем мы предупреждаем уже много лет: Республика Молдова переживает демографический крах. В 2024 году численность населения страны сократилась на 2,8%, четвертый по величине показатель снижения в мире.
Впереди нас в рейтинге находятся:
Косово — минус 9,7% (малое государство с массовой эмиграцией в ЕС),
Сен-Мартен, остров с населением всего около 30 тысяч,
Маршалловы Острова, тихоокеанское островное государство, подверженное миграции и климатическим изменениям.
Сразу после Молдовы следует Северная Македония с показателем — 2,0%.
Если исключить острова и микрогосударства, Молдова становится первой страной в мире с населением более 1 миллиона человек по темпам сокращения численности населения. Другими словами, мы мировые лидеры демографического регресса среди государств реальных размеров, — анализирует экс-премьер Влад Филат.
Внутренняя ситуация.
Статистика подтверждает масштабную человеческую катастрофу:
В 2024 году в стране зафиксирована самая низкая рождаемость за последние 200 лет, менее 25 тысяч новорождённых.
Количество смертей продолжает значительно превышать число рождений, естественный прирост остается глубоко отрицательным.
Эмиграция остается центральным явлением: ежегодно десятки тысяч граждан покидают страну, в первую очередь, молодые и трудоспособные.
В общей сложности население сократилось более чем на миллион человек по сравнению с периодом независимости, и эта тенденция не демонстрирует признаков остановки.
Что это значит для будущего.
Ускоренная депопуляция — это не просто статистика, а реальность, напрямую ударяющая по:
рынку труда — хронический дефицит работников в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг;
пенсионной системе — всё больше пенсионеров и всё меньше плательщиков взносов;
образованию — резкое сокращение числа школьников и студентов, закрытие учебных заведений;
национальной безопасности — страна, теряющая население, неизбежно теряет и способность к сопротивлению.
Вывод.
Молдова вышла на первое место в мире по депопуляции среди государств среднего и крупного масштаба. Это тревожный сигнал для всего общества: данную реальность больше невозможно скрывать за оптимистичными лозунгами о «росте экономики» и «европейской интеграции».
Без людей никакой европейский путь невозможен. Страна рискует превратиться в пустое пространство, экспортирующее собственных граждан и импортирующее демографическую катастрофу.
P.S. Депопуляцию больше нельзя игнорировать или рассматривать поверхностно. Это, самый большой и сложный кризис, с которым сталкивается Республика Молдова, и он должен стать абсолютным приоритетом любой программы правления страной. Необходимы срочные, последовательные и эффективные меры для остановки исхода населения, стимулирования рождаемости и создания реальных условий, чтобы люди оставались и строили будущее здесь, дома".
Последний отчет Всемирного банка подтверждает, что Молдова переживает демографический крах. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
