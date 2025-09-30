Люди бегут из Молдовы, а оставшиеся не рожают: «Без людей никакой европейский путь невозможен, страна рискует превратиться в пустое пространство»

P.S. Депопуляцию больше нельзя игнорировать или рассматривать поверхностно. Это, самый большой и сложный кризис, с которым сталкивается Республика Молдова, и он должен стать абсолютным приоритетом любой программы правления страной. Необходимы срочные, последовательные и эффективные меры для остановки исхода населения, стимулирования рождаемости и создания реальных условий, чтобы люди оставались и строили будущее здесь, дома".