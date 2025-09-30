«С учетом ГЧП». Бочаров обозначил ключевые векторы бюджетной политики

Формирование проекта бюджета волгоградского региона на предстоящий 2026-й и на дальнейшие два года обсудили на совещании у губернатора Андрея Бочарова. Что ждет жителей области, выяснял «АиФ-Волгоград».
«Консервативный сценарий».
Глава региона начал с напоминания о трудностях, с которыми столкнулась Волгоградская область в последние годы. Это и ограничения на продукцию российских предприятий, и высокая ключевая ставка Центробанка, ограничивающая доступ к дешевым финансовым ресурсам, и турбулентность мировых экономических рынков.
Тем не менее, подчеркнул губернатор, даже в таких сложных условиях социально-экономическая ситуация на территории Волгоградской области остается стабильной.
«По итогам I полугодия 2025-го индекс объема инвестиций в основной капитал на территории региона в сопоставимых ценах по отношению к аналогичному периоду 2024-го составил 116%. АПК достаточно успешно завершает сельскохозяйственный год: индекс производства за январь-август — 122,4%. Положительную динамику, с ростом основных показателей, показывает потребительский сектор и сфера услуг, в том числе, в связи с увеличением туристического потока», — привел данные Андрей Бочаров.
Глава региона заметил — ситуация в глобальной экономике остается нестабильной и может осложниться в дальнейшем.
«2025 год и ближайший трехлетний период — один из самых экономически сложных периодов и в российской экономике, и в экономике регионов. Исходя из складывающейся обстановки, при формировании проекта областного бюджета необходимо использовать исключительно консервативные сценарии прогнозирования и планирования», — сказал губернатор.
Тем не менее программы приоритетного развития Волгограда и муниципалитетов региона должны быть реализованы. Исходя из этого, по словам Бочарова, и будут планироваться бюджетные расходы.
«Задача сложная, но выполнимая».
Прежде всего, считает губернатор, необходимо определить эффективные формы государственной поддержки.
«Она должна быть своевременной и соответствовать стоящим перед нами задачам. Ресурсы необходимо сконцентрировать исключительно на решении приоритетных задач, а менее эффективные формы поддержки надо исключить», — отметил глава субъекта.
При формировании бюджетной политики Бочаров предложил сосредоточить внимание на следующих направлениях:
первое — обеспечение комплексной безопасности жителей региона;
второе — обеспечение стабильного социально-экономического развития области и формирование условий для долгосрочного роста экономики, особое внимание при этом будет уделено максимально возможному использованию инструментов государственно-частного и муниципально-частного партнерства для социально-экономического развития региона;
третье — выполнение в полном объеме социальных обязательств при адресном характере социальной поддержки;
четвертое — повышение эффективности расходных обязательств бюджета и продолжение системной работы по мобилизации бюджетных доходов по всем направлениям социально-экономической деятельности;
пятое — комплексное развитие инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
«Задача непростая, можно сказать, даже сложная, но выполнимая», — уверен Андрей Бочаров.