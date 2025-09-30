«С учетом ГЧП». Бочаров обозначил ключевые векторы бюджетной политики

«По итогам I полугодия 2025-го индекс объема инвестиций в основной капитал на территории региона в сопоставимых ценах по отношению к аналогичному периоду 2024-го составил 116%. АПК достаточно успешно завершает сельскохозяйственный год: индекс производства за январь-август — 122,4%. Положительную динамику, с ростом основных показателей, показывает потребительский сектор и сфера услуг, в том числе, в связи с увеличением туристического потока», — привел данные Андрей Бочаров.