Два района Екатеринбурга провалили план по призыву в армию

Два района Екатеринбурга из восьми не выполнили план по новобранцам в армию во время осеннего призыва.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Такие данные были приведены по итогам заседания комиссии городской думы по безопасности жизнедеятельности. Неудовлетворительные показатели представители Октябрьский и Кировский районы, пишет «Коммерсантъ-Урал».

Нехватку призывников весенней кампании планируется компенсировать в этих районах во время осеннего призыва. Зато, Ленинский район города перевыполнил план по призывникам за весну на 140%.

В целом Екатеринбург выполнил свою норму по отправке новобранцев. Конкретные цифры по числу новобранцев представители гордумы не уточнили.

ЕАН писал, что осенний призыв в армию будет проходить в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря. Срок военной службы по призыву не изменился. Он, как и прежде, составляет 12 месяцев.