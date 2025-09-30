Ростовские парламентарии утвердили обновленную структуру Думы

Об этом сообщила пресс-служба ростовской администрации.
По итогам открытого голосования заместителями председателя избраны Сергей Сухариев от единого избирательного округа «Единая Россия» и Максим Колесников от Октябрьского одномандатного избирательного округа № 14.
Шесть постоянных комиссий сформированы на основе письменных заявлений парламентариев в организационный комитет по подготовке первого заседания. Руководители комиссий выбраны путем открытого голосования.
