Ростовские парламентарии утвердили обновленную структуру Думы

Депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы восьмого созыва на первом заседании сократили число заместителей председателя с трех до двух и уменьшили количество постоянных комиссий с восьми до шести.

Об этом сообщила пресс-служба ростовской администрации.

По итогам открытого голосования заместителями председателя избраны Сергей Сухариев от единого избирательного округа «Единая Россия» и Максим Колесников от Октябрьского одномандатного избирательного округа № 14.

Шесть постоянных комиссий сформированы на основе письменных заявлений парламентариев в организационный комитет по подготовке первого заседания. Руководители комиссий выбраны путем открытого голосования.

