Euractiv: план выдачи ЕС кредита Киеву за счет активов России близок к провалу

В ЕС хотят выдать Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов. При этом в Еврокомиссии обещают, что речь не идет об их конфискации. По данным Politico, средства могут обменять на бескупонные облигации для последующей передачи Киеву. При этом единства в союзе нет: Бельгия опасается, что инициатива побудит инвесторов выводить деньги из еврозоны, а в ЕЦБ потребовали разъяснить суть плана, предупредив, что неправомерное использование средств может привести к кризису. Россия неоднократно называла действия ЕС с ее активами незаконными.