WP: военные США выступают против новой стратегии главы Пентагона Хегсета

Как утверждают пять информированных источников, хотя в новом документе есть разделы, посвященные Китаю, они в основном сосредоточены на угрозе нападения Китая на Тайвань, а не на глобальной конкуренции США с его крупнейшим противником. Кроме того, в стратегии предлагается вывести часть американских войск из Европы и консолидировать командование таким образом, что это вызывает беспокойство у некоторых союзников США.