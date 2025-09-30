Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: военные США выступают против новой стратегии главы Пентагона Хегсета

Высокопоставленные американские военные серьезно обеспокоены новой стратегией администрации Дональда Трампа в сфере обороны и внешнеполитическими приоритетами. По мнению The Washington Post, это указывает на явные разногласия между политическим и военным руководством Пентагона.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, политические назначенцы Дональда Трампа в Пентагоне, включая некоторых чиновников, которые ранее выступали против давних обязательств США перед Европой и Ближним Востоком, разработали стратегию, которая сейчас находится на стадии окончательной редакции.

Однако некоторые высокопоставленные офицеры США, включая генерала Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов, уже раскритиковали ее. Он недовольны тем, что министр обороны США Пит Хегсет намерен пересмотреть военные приоритеты страны.

Он, как пишет WP, хочет сосредоточиться на внутренних угрозах, а не на соперничестве США с Китаем и лидирующей роли Америки в Европе и Африке.

Как утверждают пять информированных источников, хотя в новом документе есть разделы, посвященные Китаю, они в основном сосредоточены на угрозе нападения Китая на Тайвань, а не на глобальной конкуренции США с его крупнейшим противником. Кроме того, в стратегии предлагается вывести часть американских войск из Европы и консолидировать командование таким образом, что это вызывает беспокойство у некоторых союзников США.

По словам источников, профессиональные военные считают стратегию Хегсета и Трампа «недальновидной», «непродуманной» и «неподходящей», учитывая очень личный и порой противоречивый подход президента к внешней политике.

Как говорят источники, несогласие в процессе подготовки стратегии вполне нормально, но в этот раз удивляет количество недовольных и резкость их критики. Они сообщили, что Кейн дал Хегсету «очень откровенный отзыв»: военные сомневаются, что Хегсет вообще понимает значимость Национальной оборонной стратегии, поэтому Кейн «так старался». По их словам, Кейн пытался «переориентировать» стратегию на подготовку вооруженных сил США к сдерживанию и при необходимости к разгрому Китая в потенциальном конфликте.

Дебаты по поводу Национальной оборонной стратегии стали очередной проблемой для высших военных чинов, которые вынуждены мириться с неортодоксальным подходом администрации Трампа к вооруженным силам.

Американские военные также опасаются новой волны массовых увольнений и радикальной реорганизации структуры боевого командования и военной иерархии. Ранее глава Пентагона пообещал сократить примерно 800 генералов и адмиралов и пересмотреть структуру боевого командования США. Министр обороны уже уволил несколько старших офицеров, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерала Чарльза Брауна и начальника военно-морских операций, адмирала Лизу Франкетти.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше