WP: военные США выступают против новой стратегии главы Пентагона Хегсета

Однако некоторые высокопоставленные офицеры США, включая генерала Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов, уже раскритиковали ее. Он недовольны тем, что министр обороны США Пит Хегсет намерен пересмотреть военные приоритеты страны.
Как утверждают пять информированных источников, хотя в новом документе есть разделы, посвященные Китаю, они в основном сосредоточены на угрозе нападения Китая на Тайвань, а не на глобальной конкуренции США с его крупнейшим противником. Кроме того, в стратегии предлагается вывести часть американских войск из Европы и консолидировать командование таким образом, что это вызывает беспокойство у некоторых союзников США.
Как говорят источники, несогласие в процессе подготовки стратегии вполне нормально, но в этот раз удивляет количество недовольных и резкость их критики. Они сообщили, что Кейн дал Хегсету «очень откровенный отзыв»: военные сомневаются, что Хегсет вообще понимает значимость Национальной оборонной стратегии, поэтому Кейн «так старался». По их словам, Кейн пытался «переориентировать» стратегию на подготовку вооруженных сил США к сдерживанию и при необходимости к разгрому Китая в потенциальном конфликте.
Американские военные также опасаются новой волны массовых увольнений и радикальной реорганизации структуры боевого командования и военной иерархии. Ранее глава Пентагона пообещал сократить примерно 800 генералов и адмиралов и пересмотреть структуру боевого командования США. Министр обороны уже уволил несколько старших офицеров, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерала Чарльза Брауна и начальника военно-морских операций, адмирала Лизу Франкетти.