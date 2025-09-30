Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл причины возможного увольнения Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп выражает неудовлетворенность итогами дипломатической работы спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа. В перспективе американский политик может лишиться своего поста, считает политолог-американист Павел Дубравский. Своим мнением эксперт поделился в беседе с NEWS.ru.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению политолога, Трамп не приемлет неудачи, особенно в сфере урегулирования международных конфликтов. Провал Стива Уиткоффа, который не смог достичь соглашения с ХАМАС по палестинскому вопросу, является наглядной иллюстрацией этого.

«Возможно, что Трамп хочет списать все ошибки на него. Поэтому сейчас он находится в возможной опале», — отметил Дубравский.

По мнению политолога, такой сценарий вполне вероятен.

Говоря о потенциальных перспективах Уиткоффа, эксперт напомнил о его неформальном статусе переговорщика с Россией. «Возможно, что его статус закрепят, потому что Кит Кэллог изначально был спецпредставителем по РФ и Украине, но потом оттуда убрали слово Россия. Поэтому вполне вероятно, что он может и в этой должности оказаться», — отметил Дубравский в беседе с NEWS.ru.

Деятельность Уиткоффа, скорее всего, будет по-прежнему связана с международной политикой, но в рамках другого направления, считает он.

Ранее стало известно, что Стив Уиткофф может покинуть свой пост до окончания 2025 года.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше