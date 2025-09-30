Эксперт раскрыл причины возможного увольнения Уиткоффа

По мнению политолога, Трамп не приемлет неудачи, особенно в сфере урегулирования международных конфликтов. Провал Стива Уиткоффа, который не смог достичь соглашения с ХАМАС по палестинскому вопросу, является наглядной иллюстрацией этого.
«Возможно, что Трамп хочет списать все ошибки на него. Поэтому сейчас он находится в возможной опале», — отметил Дубравский.
По мнению политолога, такой сценарий вполне вероятен.
Говоря о потенциальных перспективах Уиткоффа, эксперт напомнил о его неформальном статусе переговорщика с Россией. «Возможно, что его статус закрепят, потому что Кит Кэллог изначально был спецпредставителем по РФ и Украине, но потом оттуда убрали слово Россия. Поэтому вполне вероятно, что он может и в этой должности оказаться», — отметил Дубравский в беседе с NEWS.ru.
Ранее стало известно, что Стив Уиткофф может покинуть свой пост до окончания 2025 года.