«Чепуха полная». Лукашенко ответил на хамские заявления Зеленского в свой адрес и в адрес Путина

Лукашенко отреагировал на хамские заявления Зеленского против себя и Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главами правительственных делегаций, которые участвуют в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ 30 сентября, ответил на хамские заявления Владимира Зеленского против себя и президента России Владимира Путина. Подробности сообщает БелТА.

— Я человек уже… Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная, — заявил президент Беларуси.

Ранее Владимир Зеленский в хамском ключе прокомментировал заявления Александра Лукашенко по украинской тематике после переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись в Москве 26 сентября.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что хочет встретиться и поговорить с Зеленским: «У меня есть что ему сказать».

Кроме того, Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться и объяснил почему.

Вместе с тем Лукашенко прокомментировал заявления НАТО о готовности сбивать российские самолеты: «Они что, вертолет президента собьют? Ответ прилетит мгновенно».

А еще Лукашенко назвал аферой закрытие Польшей границы с Беларусью, сказав о вере в польский народ.

