Гордума уволила главу КСП Нижнего Новгорода из-за утраты доверия

Бывшая председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Юлия Абызова лишилась должности по решению депутатов городской думы.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщает «Коммерсантъ-Приволжье», отставка была утверждена 24 сентября 2025 года на внеочередном заседании, которое не было предварительно анонсировано. Абызова занимала пост главы КСП с 2021 года.

Поводом для досрочного увольнения стало представление прокуратуры, выявившей нарушения антикоррупционного законодательства. Надзорное ведомство указало, что чиновница владеет несколькими квартирами, переведенными в нежилой фонд и сдаваемыми в аренду.

По мнению прокуратуры, таким образом Абызова получала доход от коммерческой деятельности, что противоречит ограничениям, установленным для муниципальных служащих. Некоторые депутаты предлагали смягченный вариант — уволить Абызову по собственному желанию.

Однако прокуратура настаивала на формулировке об утрате доверия, и именно этот вариант был поддержан большинством. Из 27 участников последнего заседания думы седьмого созыва 25 проголосовали за отставку.

Отмечается, что депутаты Николай Сатаев и Владимир Амельченко воздержались.

Ранее сообщалось, что новым председателем контрольно-счетной палаты Нижнего Новгород был избран Анатолий Нуждин.