В Башкирии взяли на контроль продажу энергетиков детям

Глава кабмина республики Андрей Назаров сообщил, что продажа энергетиков несовершеннолетним в регионе ограничена с 2020 года.
«При этом по общероссийским показателям наблюдается рост продаж более чем вдвое. Стало очевидно, что простого введения запретов недостаточно. Необходимо обеспечить их исполнение на практике, выстроить эффективный контроль и, что немаловажно, вести профилактическую работу», — подчеркнул премьер-министр.
По словам Назарова, сегодня одним из индикаторов риска является наличие точек продаж в зданиях социальных учреждений.
«Впереди много работы: обучение продавцов, контроль торговых точек и, конечно же, профилактика среди молодежи. Только совместными усилиями сможем защитить наших детей от сомнительных удовольствий. Будут проводиться внеплановые проверки по согласованию с прокуратурой. В этом году планируется провести около 50 контрольных мероприятий», — отметил Андрей Назаров.
На заседании было отмечено, что с этого года введена административная ответственность за продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним. Параллельно в Кодекс Республики Башкортостан внесены поправки, предусматривающие наказание за нарушение местных запретов, в том числе продажу таких напитков в социальных учреждениях. Дела будут рассмотрены в министерстве торговли и услуг республики.