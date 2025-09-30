В Башкирии взяли на контроль продажу энергетиков детям

На заседании было отмечено, что с этого года введена административная ответственность за продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним. Параллельно в Кодекс Республики Башкортостан внесены поправки, предусматривающие наказание за нарушение местных запретов, в том числе продажу таких напитков в социальных учреждениях. Дела будут рассмотрены в министерстве торговли и услуг республики.