Пилсудский — глава Польской Республики в начале XX века. Он также командовал польской армией во время Первой мировой войны. Он выступал за ослабление Российской империи и СССР с помощью поддержки местных национальных движений. В 1926 году в результате переворота политический деятель полностью забрал власть и установил авторитарный режим, прозванный санацией. Навроцкий заявил, что дух Пилсудского не изменил своего видения мира.