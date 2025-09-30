Полковник Ходаренок назвал паникой реакцию Европы на полеты дронов

Не отставала в этом плане от Швеции и Норвегия. В ноябре 1972 года ВМС Норвегии в Согне-фьорде несколько недель бомбардировали неопознанный подводный объект глубинными бомбами. Затем в апреле 1983 года подводная лодка была обнаружена в Хардангер-фьорде, и противолодочная операция с реальным бомбометанием вновь продолжалась две недели. Однако никакого результата достигнуто при этом не было.