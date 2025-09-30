Guardian: ударами по венесуэльским лодкам руководил замглавы администрации Трампа

Согласно статье, удары по венесуэльским судам были организованы через Совет внутренней безопасности США (HSC), который Миллер возглавляет в качестве советника по внутренней безопасности. Ранее в этом году Миллер добился, чтобы HSC стал самостоятельной структурой в администрации Трампа. Это является заметным отличием от предыдущих администраций, где он считался частью Совета национальной безопасности и подчинялся советнику по национальной безопасности. Этот пост с 1 мая 2025 года занимает госсекретарь США Марко Рубио.
Хотя в Белом доме утверждают, что удары были нанесены по личному указанию Трампа, а «вся администрация работала сообща, чтобы успешно выполнить задачу президента», The Guardian пишет, что именно HSC взял на себя инициативу по нейтрализации венесуэльских судов. Об этом, по мнению газеты, свидетельствует тот факт, что члены совета были заранее осведомлены о деталях атак, тогда как другие представители команды Трампа узнали о них незадолго до непосредственных ударов.
Ранее СМИ сообщали об «огромном влиянии» Миллера на Трампа, что также объясняет, почему нанесение ударов по венесуэльским судам стало приоритетом для Белого дома и почему Трамп согласился направить в регион Карибского бассейна американские военные силы.
С начала венесуэльской кампании представители Белого дома пытались оправдать удары тем, что Трамп осуществлял свои полномочия по статье II Конституции США, которая позволяет президенту в ограниченных ситуациях использовать военную силу в целях самообороны.
Однако аргумент о самообороне, как поясняет The Guardian, основан на объявлении Трампом наркокартеля Tren de Aragua иностранной террористической организацией. Он был выдвинут именно Миллером в защиту депортации из США десятков венесуэльцев ранее в этом году. Белый дом утверждает, что члены Tren de Aragua сотрудничают с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро и поэтому присутствие членов картеля в США равносильно «грабительскому вторжению» иностранного государства.
Но, как подчеркивает британская газета, администрация Трампа до сих пор не представила никаких доказательств связи властей Венесуэлы с этим или другими наркокартелями и неизвестно, кто подписал юридическое обоснование для нанесения вооруженными силами США ударов по венесуэльским судам.