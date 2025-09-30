Guardian: ударами по венесуэльским лодкам руководил замглавы администрации Трампа

Хотя в Белом доме утверждают, что удары были нанесены по личному указанию Трампа, а «вся администрация работала сообща, чтобы успешно выполнить задачу президента», The Guardian пишет, что именно HSC взял на себя инициативу по нейтрализации венесуэльских судов. Об этом, по мнению газеты, свидетельствует тот факт, что члены совета были заранее осведомлены о деталях атак, тогда как другие представители команды Трампа узнали о них незадолго до непосредственных ударов.